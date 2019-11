Lecce-Cagliari, adesso è ufficiale: partita rinviata per pioggia, dietrofront dopo il terzo sopralluogo, non si gioca

Lecce-Cagliari, adesso è ufficiale: partita rinviata per pioggia, dietrofront dopo il terzo sopralluogo. Alla fine la decisione dell’arbitro: impossibile giocare la partita Lecce-Cagliari, il pallone non rimbalza come si era capito da subito. Ci sono voluti però ben tre diversi sopralluoghi per arrivare al rinvio, dopo che nell’ultima mezz’ora anche la Gazzetta aveva titolato “Lecce-Cagliari, si gioca” perchè le panchine erano già scese in campo. Infine l’ultimo dietrofront, quello decisivo: l’arbitro ha preso atto che è davvero impossibile giocare la partita, che potrebbe essere disputata domani alle 18 (ma anche in questo caso le previsioni meteo non sono buone) oppure più avanti, in data da destinarsi. “Qui non rimbalza, lì non rimbalza: ragazzi, per me non si gioca”, ha comunicato il direttore di gara ai due capitani, Nainggolan e Lucioni.

La forte pioggia ha reso impraticabile il terreno di gioco dello stadio Ettore Giardiniero Dopo tre tentativi da parte dell’arbitro Mariani di Aprilia che, accompagnato dai due capitani Nainggolan e Lucioni, ha cercato un improbabile rimbalzo della palla nel terreno di gioco – pantano di via del mare, tutti sono pervenuti alla conclusione naturale che questa partita non si può giocare. L’unico dubbio che rimane è la data in cui può essere recuperata la partita, tutto sommato una decisione che ci è sembrata giusta, viste le condizioni del campo che ci sono sembrate da subito ai limiti della praticabilità. Del resto i giocatori del Cagliari, avrebbero trovato molti problemi a giocare in un pantano dove tecnica e velocità non possono essere messe in pratica, il Sig. Mariani ha cercato un rimbalzo improbabile del pallone, in vari settori del terreno di gioco e nonostante il lavoro degli inservienti, l’acqua stagnante sul prato è rimasta abbondante, tanto che la palla non ha rimbalzato da nessuna parte. Peccato per gli sportivi, peccato per i tifosi rossoblù che dopo la sosta erano impazienti di vedere la loro squadra all’opera, purtroppo ogni volta che una partita viene rinviata ci assale il magone, in questo caso speriamo si trasformi in voglia di vincere, quella che i ragazzi di Maran dovranno tirar fuori il giorno in cui verrà recuperata la partita allo stadio di via del mare.