Lecce-Cagliari a rischio rinvio: pioggia fortissima sullo stadio. Sky: il pallone non rimbalza bene. A 45 minuti dall’inizio gara a forte rischio tra Lecce e Cagliari per la fortissima pioggia sullo stadio del Lecce, secondo Sky il match è in forte dubbio perchè il pallone non rimbalza sul campo. Spalti semi vuoti, a breve il sopralluogo decisivo di arbitri e guardalinee.