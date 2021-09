Le vaccinazioni galoppano in Sardegna: “Possiamo raggiungere l’immunità di gregge in 25 giorni”

La Sardegna galoppa sul fronte delle vaccinazioni, forte anche delle “open night”, l’ultima realizzata ieri alla Fiera di Cagliari. E l’obbiettivo di quella immunità di gregge, fondamentale per contrastare il Coronavirus, sembra essere a portata di mano: “Possiamo raggiungerla entro venticinque giorni”, a dirlo è il commissario straordinario dell’Ats della Sardegna, Massimo Temussi, intervenuto durante l’ultima riunione della commissione regionale Sanità. Come riporta anche l’Ansa, infatti, “La Sardegna è sopra la media nazionale sul fronte della campagna vaccinale”. Inoculazioni a spron battuto, quindi, forse anche grazie all’introduzione del green pass, che ha convinto anche una fetta di scettici a prenotare la dose in uno degli hub sparsi in tutta l’Isola.

E l’Ats pensa anche a nuovi “open night” per aumentare ulteriormente il ritmo delle vaccinazioni. Dopo quello appena andato in soffitta nel capoluogo sardo, con più di mille dosi in circa 4 ore, l’appuntamento più vicino non calendario è per il quattro settembre a Tempio, dal mattino sino all’ora di pranzo, con vaccini garantiti senza prenotazione per tutti, a partire dai dodicenni.