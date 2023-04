Le spese pazze della Regione Sardegna: 800 mila euro per la festa dello Statuto speciale

Lo Statuto speciale della Sardegna compie 75 anni. E così la Regione ha deciso di festeggiarlo. Con 800 mila euro messi nero su bianco in un emendamento alla legge di stabilità approvata dal consiglio regionale.

L’aula, per celebrare il 75° anniversario dello Statuto speciale per la Sardegna, ha autorizzato la spesa, per l’anno 2023, di 500 mila euro. Il piano degli interventi è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta del presidente della Regione Christian Solinas.

Per la stessa occasione, è stata autorizzata anche la spesa di 300 mila euro, sempre per l’anno 2023, in favore del Gruppo editoriale l’Unione Sarda “per la realizzazione e divulgazione di un progetto culturale dedicato alla diffusione della lingua sarda, attraverso la stampa e distribuzione capillare sull’intero territorio regionale a prezzo calmierato del dizionario e della grammatica sarda”. In tutto sono 800 mila euro.

Lo Statuto è la Carta fondamentale della Sardegna. E’ stato approvato, con legge costituzionale, il 26 febbraio 1948, e ha disciplinato il potere di legiferare in maniera esclusiva su alcune materie elencate dallo Statuto (come l’ordinamento degli enti locali, edilizia urbanistica, agricoltura e foreste). In altre materie (come sanità, assistenza pubblica), la Regione può legiferare nell’ambito dei principi stabiliti con legge dello Stato.