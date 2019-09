Intelligenti, pure troppo. Le smart tv trasferiscono dati sensibili degli utenti ad aziende come Netflix, Google e Facebook. Anche quando non sono accese, anche se l’utente non è abbonato ad alcun servizio. Lo affermano due studi, non smentiti dalle società interessate.

