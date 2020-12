Le migliori case sarde addobbate con le luminarie? “Diventeranno un’attrazione per avere turisti a Natale”

La Regione sposa il concorso di Casteddu Online sulle luminarie natalizie che diventerà un concorso di idee regionale per portare i turisti a vedere la bellezza del Natale in Sardegna. Un vero e proprio successo, un concorso dove in palio non ci sono stati soldi ma una intervista esclusiva a Radio CASTEDDU. Decine di persone si sono sfidate a colpi di luci a led dai mille colori. Da tutta la Sardegna sono giunte immagini strepitose che raccontano l’attesa del Natale anche con le decorazioni luminose.

Giovanni Chessa, assessore regionale del turismo, intervistato a Radio CASTEDDU dal direttore Jacopo Norfo e da Paolo Rapeanu, riguardo la bellezza delle case dei cittadini a Natale ha detto: “La pandemia dovrebbe essere vista anche come una grande opportunità, è inutile stare sempre a piangersi addosso, i partecipanti al concorso hanno dato un contributo al tema natalizio, alla vitalità, al ritorno verso la normalità. Io credo sia un fatto positivo, personalmente da assessore potrebbe anche essere un’occasione per promuovere il turismo innovativo, per far vedere che la Sardegna è bella anche d’inverno.

Questo è un buon inizio”.

Un progetto, quindi, dal quale partire, a cui dare un incentivo ai privati per sviluppare il tema natalizio, far esprimere ai sardi la propria fantasia e manualità anche per incrementare il turismo.

Tantissimi visitatori, infatti, nel pieno rispetto delle regole anti covid, hanno ammirato i giochi di luci delle case che hanno partecipato al concorso promosso da Casteddu Online.