Le mamme deputate potranno allattare in aula: svolta a Montecitorio

I neonati entrano nei banchi di Montecitorio: le mamme deputate d’ora in poi potranno allattare nell’aula dove si tengono le sedute parlamentari. Per loro, come ha stabilito oggi la giunta per il regolamento, saranno “utilizzabili apposite postazioni collocate nell’ultima fila superiore dell’emiciclo” o “in una tribuna riservata, previamente e appositamente individuata dal Collegio dei Questori”.

La decisione è stata presa “per favorire il compiuto esercizio delle prerogative parlamentari da parte delle deputate nel periodo della gravidanza e nella prima fase della maternità, al fine di consentire di coniugare l’esercizio del mandato parlamentare con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia”. La facoltà di allattare i bimbi “è consentito alla deputata che ne faccia tempestiva richiesta di fare ingresso nelle aule parlamentari, durante le sedute, con il proprio figlio, entro il primo anno di età del medesimo, al fine di consentirle l’allattamento”.

Il provvedimento è stato salutato con due posizioni decisamente opposte: c’è chi lo considera un grande passo avanti nella direzione della conquista dei diritti da parte delle donne, anche quando hanno carriere particolari come quella politica, e chi invece lo considera un modo per ridurre la concessione di diritti ampiamente acquisiti, come appunto quello di assentarsi per allattare i figli.