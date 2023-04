Le lacrime di Pierpaolo: “Aggredito e rapinato sotto casa mia a Cagliari, ho dolori ovunque”

Una passeggiata, una delle tante che si concedeva da pensionato, dopo decenni trascorsi in viale Marconi nel suo distributore di benzina a servire ogni giorno tantissimi automobilisti. Pierpaolo Marcia, 80 anni: è lui la vittima della terribile aggressione avvenuta in via Codroipo. A farlo finire per terra, rubandogli il portafoglio e scappando a gambe levate, è stato un africano. Marcia ricorda benissimo quei terribili momenti, nei quali la tranquillità è stata spazzata via dalla paura: “Ero sotto i pilotis, cioè sotto casa mia. L’aggressore mi ha stretto un braccio attorno al collo e mi ha fatto cadere”. Non ha opposto resistenza, colto alla sprovvista, Marcia. Il suo volto ha sbattuto sull’asfalto, così come il suo petto, la sua pancia e le sue gambe. Immobilizzato, il rapinatore ha iniziato a controllargli tutte le tasche sino a quando non ha trovato quella con dentro il portafoglio. L’ha preso ed è fuggito, e solo grazie al gesto altruistico di alcuni passanti, che l’hanno subito inseguito, ha lasciato cadere il borsellino. Una vicina di casa ha avvisato la moglie, Greca: “Mi ha citofonato, dicendomi che mio marito era per terra, immobile. Sono scesa disperata e l’ho visto, immobile, sull’asfalto”. Momenti terribili, difficili da dimenticare: “Qui siamo sempre stati al sicuro, tutto ciò è assurdo, ci sentiamo abbandonati”, sbotta la donna.