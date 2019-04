Le lacrime di Carla, mamma di Dolianova: “Mia figlia autistica senza cameretta, da un anno solo promesse”

È una delle tante mamme che ha prenotato una cameretta, pagandola a rate tramite una finanziaria e restando beffata. Carla (il nome è di fantasia perchè c’è un minore di mezzo) ha 44 anni, è sposata e vive a Dolianova. Sua figlia, di nove anni, è autistica e la nuova camera rappresentava, per lei, un ulteriore passo avanti verso un’autonomia che, per chi soffre di autismo, è un iter lungo e complesso. L’azienda che gestiva il punto vendita di Sestu ha già fornito tutte le rassicurazioni del caso, “saranno consegnate entro aprile”, ma intanto Carla sta continuando a pagare per un qualcosa “che sarebbe dovuto arrivare entro ottobre 2018, così mi è stat promesso. Pago settanta euro al mese e devo arrivare a un totale di duemila. Ho chiamato e richiamato i numeri di telefono della ditta, inutilmente. Mia figlia deve dormire ancora nel lettone con me e mio marito, e per lei tutto ciò non è facile”.

La bambina, infatti, ha fatto un lungo percorso col supporto di una psicologa: “Hanno fatto delle storie sociali, sono dei disegni attraverso i quali al bambino o bambina che soffre di autismo viene spiegata un’azione. La dottoressa ha disegnato mia figlia, sorridente, nella sua cameretta nuova”, racconta. “Per lei è un brutto colpo, sono stata costretta a mentirle per non vederla soffrire o, peggio ancora, in lacrime. Io non lavoro, mio marito guadagna 1200 euro al mese e, anche unendo i cinquecento euro della pensione di invalidità della mia piccola non possiamo comunque permetterci l’acquisto di un’altra cameretta. Ogni mese partono settecento euro tra medicine, piscina e psicologa. Sono stata dalle Forze dell’ordine, ma anche in quel caso non si è smosso nulla. Voglio la mia cameretta nel più breve tempo possibile, sono intenzionata a rivolgermi a un avvocato”.