C’è clima di smobilitazione dalle parti di viale Trento. E chi conosce i riti della politica se n’è accorto da tempo. Intanto, il fuoco amico sulla Todde: incrociato, di Pd e Progressisti, non più disponibili e disposti a far gestire tutto alla presidente nuorese. Bordate di fuoco prima dai zeddiani, che in campagna elettorale avevano mollato Soru per andare con la candidata 5 stelle avendo però la garanzia della candidatura dell’attuale sindaco di Cagliari, e ora hanno rialzato tiro e pretese. E poi dal Pd, addirittura dal presidente del consiglio regionale Comandini, che nel ruolo di segretario (dovrebbe lasciarlo a Silvio Lai il 12 settembre) ha mandato messaggi chiari e forti alla Todde, da lui stesso blindata con gli alleati dopo che era stata imposta da un accordo fra Schlein e Conte. Dunque Comandini: non le ha mandate a dire, le ha detto che sulla sanità ha fatto nomine e basta, che decide tutto lei e che così non si può andare avanti.

Difficile pensare che siano messaggi politici per riposizionare gli equilibri: più facile invece ipotizzare che persino gli alleati di centrosinistra sanno che alla decadenza per irregolarità nelle spese elettorali non c’è scampo, e che dunque da ottobre in poi, quando è prevista la sentenza d’appello del tribunale e salvo decisioni improbabili della consulta, si dovrà iniziare a organizzare le prossime regionali, quasi certamente nella primavera del 2026. Con le politiche a tallonare un appuntamento che, alla luce di questo anno e mezzo, il centrosinistra teme di perdere. Molto appannata e sottotono persino la stessa comunicazione della Todde: e se persino per un partito come i 5 stelle per cui la comunicazione è tutto, al di là dei contenuti, è un segnale su cui riflettere.