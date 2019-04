Le foto sexy di Virginia Saba, la bellissima fidanzata cagliaritana di Luigi di Maio in vetrina su “Chi”

Le foto sexy di Virginia Saba, la bellissima fidanzata di Luigi di Maio in vetrina su “Chi”. Sul nostro giornale partner Quotidiano.net le ultime rivelazioni sulla coppia più cliccata del mese, la giornalista sarda e il vice premier del M5S. Spuntano foto sexy in lingerie di Virginia Saba, la fidanzata del ministro e vicepremier Luigi Di Maio. Le pubblica il settimanale ‘Chi’, nel numero in edicola da mercoledì 10 aprile. Gli scatti risalgono a nove anni fa: la ragazza, allora ventiseienne, posa di fronte a un fotografo con addosso un baby-doll trasparente e una maschera piumata in stile “Eyes Wide Shut”, il celebre film diStanley Kubrick. In altri scatti, la futura giornalista si mostra con la schiena nuda, mentre in altre ancora indossa alcuni bikini estivi.

