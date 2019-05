Le “cacche volanti”, nuova moda dell’inciviltà a Cagliari: gli escrementi dei cani gettati in strada, nei marciapiedi, persino dentro i cortili condominiali. Colpa dell’inciviltà e della mancanza di cestini in molte zone della città (a volte sono troppo pochi), certo non serve a giustificare l’assurdo di chi raccoglie regolarmente i bisogni del proprio cane, e poi con nonchalance scaraventa per terra il sacchetto. Come in questa foto speditaci da un nostro lettore, scattata ieri notte in via Nuoro, in pieno centro, ma le segnalazioni a Casteddu Online sono molteplici: si contano un po’ in tutti i quartieri decine di sacchetti di “cacche volanti” nei marciapiedi o a bordo delle strade. Ennesima emergenza di inciviltà e di una raccolta rifiuti che non decolla.