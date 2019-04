Lavori alle tubature sotto la stazione dei treni, acqua a singhiozzo per 2 giorni a Villasor

Abbanoa in azione a Villasor per dei lavori di messa in sicurezza della rete idrica. Gli operai devono intervenire sulle condotte all’interno del canale tombato di Sant’Efisio, nel tratto in cui si trova anche la stazione dei treni. Così, il 29 aprile prossimo, stop all’erogazione dell’acqua dalle nove alle diciassette, salvo ulteriori “slittamenti” delle operazioni. A darne notizia, con tanto di nota ufficiale della società idrica, è l’amministrazione comunale.

Il giorno dopo, 30 aprile, possibili disservizi: potrebbe uscire poca acqua dai rubinetti delle abitazioni, almeno sino alla fine dei lavori.