Lavori al serbatoio cittadino giovedì 19 settembre: possibili cali di pressione a Sestu

hinterland

Tra le 9 e le 17 l’impianto sarà messo in stand by: l’erogazione all’utenza sarà garantita esclusivamente l’acqua immessa in rete dal potabilizzatore. Per questo motivo non si escludono cali di pressione ed eventuali fenomeni di torbidità in alcune parti del centro abitato