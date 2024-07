Lavori al mercato di San Benedetto di Cagliari, Zedda: “Bus navetta e più parcheggi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un bus navetta tra il multipiano di via Manzoni e il mercato provvisorio che nascerà davanti al Teatro Lirico, durante i lavori per la riqualificazione del mercato di San Benedetto. E più posti auto in via Sant’Alenixedda coi parcheggi a raso che diventeranno a spina di pesce. E’ la soluzione del primo cittadino Massimo Zedda per ovviare alla crisi dei posti auto che rischia il mercato provvisorio. Previste anche altre modifiche alla viabilità che saranno presentate più avanti. L’annuncio del primo cittadino oggi in un’assemblea pubblica in piazza Galilei di fronte a circa trecento persone. A Zedda non piace l’intervento programmato dall’ex sindaco Truzzu. “C’era una proposta di trasferimento nel recinto fieristico ma è stata abbandonata. Invece è stato progettato un mercato provvisorio che si smonterà e che però costa dieci milioni”.

Il sindaco ha replicato alle accuse dell’opposizione sulla Tari. “Chi dice che aumenta per colpa della commissaria deve fare un altro lavoro, non si deve occupare di pubblica amministrazione”, taglia corto per poi ribadire: “Non faremo concerti a Capodanno da un milione. Pane e circo erano un’altra cosa, il declino dell’impero: noi garantiremo servizi, ma anche spettacoli. Proveremo a fare qualcosa con quello che avremo in cassa, al netto delle vere esigenze dei cittadini”.