Iglesias, 9 lavoratori in nero in un ristorante: maxi multa e attività sospesa

Nove lavoratori in nero su 16, maxi multa a un ristoratore di Iglesias. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Iglesias, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un ristorante di Iglesias (il nome e l’ubicazione dell’attività non è stata resa nota dalle Fiamme gialle, ndr).

L’attività ispettiva è scaturita dall’intensificazione dei controlli per la verifica del pieno rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprenditori. I militari hanno controllato e intervistato i 16 lavoratori le e successivamente hanno controllato la documentazione.

Al titolare è stato contestato l’impiego di 9 lavoratori (il 56% della forza lavoro impiegata) sprovvisti della regolare copertura contributiva e assicurativa e, pertanto, il ristoratore è stato destinatario di sanzioni amministrative comprese tra i mille e 800 e i 10 mila 800 euro per ciascun lavoratore.

Inoltre il ristorante controllato è stata segnalato al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto il personale in nero individuato è risultato essere in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti.