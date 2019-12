Lavoratori in nero e irregolari: due ristoranti nei guai a Capoterra

Le Fiamme Gialle di Sarroch, nell’ambito delle attività a contrasto del lavoro nero e irregolare, hanno concluso due controlli in ddue ristoranti di Capoterra.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi connessi alla corretta formale assunzione dei dipendenti e al rispetto delle condizioni contrattuali prescritte dal C.C.N.L. di riferimento, attraverso l’esame della documentazione fornita dalle parti sottoposte a controllo e delle risultanze emerse a seguito delle interviste effettuate ai lavoratori. L’esito alle attività ispettive ha permesso di contestare ai rappresentanti delle imprese l’individuazione complessiva di tre lavoratori “in nero”, vista l’assenza di qualsivoglia regolarizzazione e di due lavoratori irregolari per i quali, seppur assunti sulla base di formale contratto da oltre un anno, i datori di lavoro non ottemperavano agli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali e della consegna della busta paga.

Nelle circostanze sopra evidenziate, è stato altresì riscontrato il pagamento degli stipendi in contanti, circostanza espressamente vietata dalla legge. In relazione ai lavoratori in nero, i titolari delle aziende sono stati diffidati a formalizzare un contratto decorrente dal primo giorno di lavoro accertato dagli operanti, ad effettuare il pagamento dei premi e contributi dovuti in relazione a detto periodo ed a mantenere in servizio i lavoratori stessi per un periodo minimo di ulteriori tre mesi decorrenti dalla data del controllo. Per i lavoratori irregolari, i datori di lavoro sono stati diffidati a regolarizzare la posizione degli stessi per l’intero periodo di lavoro precedentemente prestato.

Per le situazioni riscontrate, i Finanzieri hanno proceduto a contestare ai rappresentanti delle attività commerciali, le previste sanzioni amministrative per un ammontare complessivo, pari, nel massimo, pari a 210.800.