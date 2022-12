L’auto prende fuoco, a Ussana terrore a bordo: salvata la donna alla guida

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari alle 16, per spegnere le fiamme di un’autovettura in transito sulla strada Provinciale 9 proveniente da Sestu, in territorio del comune di Ussana.

A bordo una donna, mentre era alla guida del veicolo ha visto uscire del fumo dal cruscotto e dal vano motore, dopo aver abbandonato l’auto sulla carreggiata le fiamme si sono propagate all’intero veicolo.

La donna ha subito chiamato il numero di emergenza 115.

Gli operatori VVF giunti sul posto con due automezzi, hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area e la sede stradale, bonificando anche la vegetazione adiacente alla carreggiata.

Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dovute probabilmente ad un problema dell’impianto elettrico del veicolo.

Nessuna persona risulta coinvolta.