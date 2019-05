L’autista del Ctm lascia a terra la barbona: “Non viaggia chi dà scandalo, e la signora non era idonea”. Ieri la notizia pubblicata da Casteddu Online: in via Castiglione l’autista del Ctm si rifiuta di fare salire a bordo una senzatetto, e blocca la strada per circa dieci minuti. Secondo i testimoni la donna non era in condizioni igieniche perfette, e oggi anche il Ctm in una nota ufficiale ha preso posizione sulla vicenda: “L’Azienda è dotata di un regolamento che è riportato su tutti i nostri mezzi, su tutte le pensiline, sulla carta dei servizi e sulla mappa della rete. E’ inoltre scaricabile anche dal nostro sito internetwww.ctmcagliari.it. Non si è trattato assolutamente di un comportamento discriminatorio da parte del nostro conducente, bensì il rispetto di tale regolamento che norma diritti e doveri dei passeggeri a bordo dei mezzi pubblici.

In particolare non possono viaggiare coloro che, anche se in possesso di apposito biglietto convalidato, offendono o danno scandalo agli altri viaggiatori, non accompagnati, non siano in grado di badare a sé stessi, si rifiutino ad ottemperare alle prescrizioni d’ordine e di sicurezza del servizio. La Signora in questione, che è senza fissa dimora e nota in città, non era idonea a salire a bordo, così come è stato appositamente constatato dalle Forze dell’Ordine. CTM si è sempre distinta per l’accessibilità del servizio e per la tutela dei passeggeri trasportati e nel caso specifico invierà una segnalazione per un intervento dei servizi sociali”. Nella foto, il bus bloccato ieri sera e l’arrivo della Polizia in via Castiglione. Tra le decine di commenti apparsi sulla pagina Fb di Casteddu Online, quasi tutti hanno dato “ragione” all’autista.