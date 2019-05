L’Australia vuole sterminare 2 milioni di gatti entro il 2020, Enpa: “Diciamo no con una firma!”

La protesta dell’associazione animalista contro la ventilata decisione del governo australiano di sterminare milioni di felini:

Care e cari,

tutto il mondo è indignato per la decisione del Governo australiano di procedere allo sterminio dei gatti inselvatichiti presenti sul proprio territorio.

Un terribile e inutile massacro che deve essere fermato!

La tutela della fauna selvatica che verrebbe minacciata dalla presenza dei gatti può e deve essere attuata con metodi diversi, certo alla portata di un Paese come l’Australia competente e attrezzato per campagne di sterilizzazione e comunque per scelte diverse dalle uccisioni.

ENPA ha deciso di intervenire

– scrivendo una lettera al Governatore Generale

– promuovendo una petizione sulla piattaforma web change.org al link: https://www.change.org/p/peter-cosgrove-governatore-generale-dell-australia-l-australia-vuole-sterminare-2-milioni-di-gatti-entro-il-2020-diciamo-no-con-una-firma?recruiter=77689099&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition&recruited_by_id=20d9ba80-73bd-11e3-b238-7d77d0184014 per impedire che questa inaccettabile strage venga realizzata.

È davvero molto importante far sentire la nostra voce!

Vi chiediamo di firmare la petizione e di diffonderla al massimo.

Grazie davvero di cuore a tutti.

Carla Rocchi e Marco Bravi