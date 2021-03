“Mio fratello è autistico, quando sarà disponibile il vaccino anche per lui?”. A Radio CASTEDDU Laura Garbato, 56 anni di Cagliari: “Mio fratello, 36 anni, vive con una badante, è autistico, ha i suoi problemi e la pandemia ha stravolto tutto. Prima andava in un centro ma adesso, per paura, non lo stiamo più mandando. Lui esce sia con noi familiari che con la badante e non so quando arriverà il suo turno per il vaccino. Se mio fratello si dovesse ammalare sarebbe veramente un problema perché lui dai suoi spazi non si sposta”.

Una problematica comune a tante famiglie che si preoccupano della salute dei propri cari più fragili. Una situazione particolare per la quale auspicano una celere risoluzione.

Risentite qui l’intervista a Laura Garbato di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/433416077869148/

