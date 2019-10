L’asta del Cimabue è da record, l’anziana signora diventa milionaria

Una piccola tempera su legno che a lungo aveva arredato la cucina di un’anziana signora francese è stata venduta all’asta per 24 milioni di euro. In realtà si trattava niente meno che un capolavoro di Cimabue, “Il Cristo deriso”, parte di un dittico risalente al 1280. Valutato tra i 4 e i 6 milioni di euro, un misterioso acquirente l’ha portato a casa per 24 milioni di euro. Erano anni che un’opera di Cimabue non veniva messa in vendita: quella di ieri, operata dalla casa d’aste Actéon, ha segnato un record assoluto per un’opera prerinascimentale, oltre a fare della proprietaria una milionaria all’improvviso.

