Lascia la Sardegna e torna in Piemonte: pizzaiolo ammazzato dal fratello per gelosia della moglie. La vittima, Daniele Saporito di 4 anni più giovane del fratello, si era da poco separato dalla moglie, lasciando la Sardegna e tornando a vivere in casa della madre. I dettagli rivelati dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Gli investigatori sono propensi a credere che ad armare la mano del maggiore sia stata la gelosia: Rosario si era convinto che dietro la simpatia nei confronti della moglie, probabilmente ricambiata, si celasse qualcosa di più profondo. E’ finita dopo poche ore la caccia all’uomo tra Piemonte e Lombardia. I carabinieri cercavano un uomo di 40 anni, Rosario Saporito, che oggi ha sparato al fratello uccidendolo e poi si è dato alla fuga a bordo della sua auto portando con sé la pistola. L’omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio a Trecate, popoloso Comune in provincia di Novara. L’uomo, alla fine, si è costituito presso la caserma dell’Arma che ospita ll Comando provinciale di Novara”.

