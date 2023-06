Larve e liquami, è emergenza fogne a Capoterra: esposto ai vigili

Liquami in strada, spuntano anche le larve a coda di topo che nuotano nello scarto che da settimane fuoriesce dalla rete fognaria a Capoterra: presentato un esposto ai vigili urbani al fine di un intervento urgente e mirato per ripristinare il decoro e l’igiene urbana. Una fogna a cielo aperto, insomma, nelle centralissime via Marconi, via Carbonia e via Logudoro: in quest’ultima arteria gli abitanti della zona hanno filmato le larve di dittero Sirfide che si sono formate e che nuotano indisturbate nell’acqua putrida e maleodorante. Emerge un senso di timore per le possibili conseguenze che potrebbero recare alla salute le acque reflue. Il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Il Comune non interviene, in particolare l’Ufficio ambiente che nella presenza di una fogna a cielo aperto non vede la necessità di intervenire, affermando che la competenza è di Abbanoa, mentre Abbanoa afferma che la competenza è del Comune. In ogni caso non si intravede la volontà da parte della giunta di risolvere il problema. Il guasto della rete fa fuoriuscire i liquami in strada creando una situazione di rischio sanitario di cui il Sindaco è responsabile. Chi mi ha segnalato la situazione ha indicato all’amministrazione di verificare il guasto, i cittadini chiedono di ottenere un intervento in tempi rapidi. Da settimane si è ancora in attesa di una risposta, mentre i liquami continuano a riversarsi in strada”.