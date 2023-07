L’appello: “Il mio compagno sparito dalla Lombardia, potrebbe essere arrivato in Sardegna”

“Vi chiedo disperatamente un aiuto. Sto cercando la persona che è con me in queste foto. Si chiama Vincenzo (Enzo) Salis. Guida una Hyundai IX 20 bianca targata EH847WD. Nell’ultimo messaggio scriveva di essere a Serramanna. Ringrazio chiunque abbia informazioni”. Inizia così l’appello di una donna, Maria Lorena Codini, condiviso nei vari gruppi social del paese a qualche decina di chilometri da Cagliari. Una richiesta di aiuto ben precisa: “È sparito Enzo, stiamo insieme da cinque anni”, spiega la Codini a Casteddu Online. “I suoi parenti sono originari di Teulada ma lui ha sempre vissuto in provincia di Milano. Ha 60 anni, è pensionato e ha lavorato come operaio in un mobilificio”. Una vita tranquilla, a Villa Cortese, paesino del Milanese. Un paio di settimane fa la scomparsa: “Mi ha solo mandato un messaggio sullo smartphone dicendomi che voleva staccare la spina per un po’”, aggiunge la Codini. “Ma non era mai capitato nulla di simile. Ho provato a chiamarlo, nelle ore successive al suo allontanamento, ma il cellulare era staccato. Si è attivata una segreteria in lingua francese, possibile che fosse all’altezza della Corsica nel traghetto che raggiunge, da Genova, il nord Sardegna”.

Ipotesi, nulla di più. Sino a quell’ultimo messaggio, poche ore fa: “Sono a Serramanna”. Poi, cellulare nuovamente staccato. “Non so spiegarmi perchè si stia comportando così, mi ha cercata solo tramite messaggi. Non penso, meglio, non spero che gli sia accaduto nulla di grave. Chiedo però un aiuto ai sardi, se l’avete visto contattatemi via email a [email protected]”.