L’appello disperato a Radio Casteddu: “Un’infermiera per aiutare mia madre che sta morendo”

“Una oss che possa aiutare mia madre che sta morendo”. E’ l’appello di Marcella Mereu lanciato ai microfoni di Radio Casteddu. “Mia madre è caduta il 14 gennaio e le sue condizioni sono andate peggiorando”, spiega, “è dolorante, non parla non riconosce né me né mia sorella. E’ seguita dai servizi sociali perché è disabile al 100% avevamo una oss che la seguiva per 4 ore alla settimana, mercoledì e venerdì mattina. Ora è inerme, ricoverata al Policlinico e noi abbiamo chiesto ho chiesto ulteriori ore per aiutarci in casa”.

E urgentemente, anche perché la donna rischia di morire. “Oggi mia madre è 50 e 50, ci ha detto il medico”, aggiunge Marcella Mereu, “io ho parlato con l’assistente sociale e mandato tutta la documentazione via mail. Ho chiesto cosa che riguardano le persone invalide, il diritto ad avere ore da parte delle oss. L’unico introito è la pensione di mia mamma e un’infermiera costa 30 euro all’ora e non posso permettermela, ma non posso indebitarmi o chiedere prestiti”.