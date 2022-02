L’appello di Arianna: “Ho bisogno di un lavoro per pagare le cure alla mia gattina”

Arianna è una volontaria che opera nel litorale quartese, ha un cuore grande ma purtroppo questa volta non è sufficiente per salvare la sua gattina dalla fip, una malattia altamente mortale:

” Alla mia gattina le è stata diagnosticata la fip, purtroppo la terapia è costosissima, si aggira sui € 4.000.

Non ho un lavoro, il covid ha complicato tutto, le raccolta fondi sono l’ ultima spiaggia, vorrei lavorare e provvedere a far fronte a questa sfida con il sudore del mio lavoro.

Se qualcuno ha la possibilità di qualche proposta gliene sarei veramente grata.

Ho esperienza di tanti anni come segretaria d’ azienda, ma so adattarmi a tutto, dalla badante alla colf, voglio solo un lavoro che mi consenta di salvare la mia Luna, il destino è stato crudele con lei e io vorrei tentare tutte le possibili terapie per salvarla.

Potete contattarmi al



Grazie di cuore a chi mi aiuterà. +39 338 996 9359Grazie di cuore a chi mi aiuterà. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

