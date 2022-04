L’appello della padrona: “Aiutatemi a ritrovare TWIX scomparso il 31 marzo dalla zona S.Anastasia a Quartu”

SOS PER TWIX, SMARRITO A QUARTU ZONA S. ANASTASIA.

L’appello della padrona:

“Aiutatemi a ritrovare TWIX scomparso il 31 marzo da zona S.Anastasia vicinanze chiesa di San Luca, Quartu. Chiunque lo abbia visto o sia stato così gentile da prendeersi cura di lui in questi giorni di maltempo mi contatti per cortesia al 348/7015548 Monica”

