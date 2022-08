L’appello del cuore a Cagliari: “Cerchiamo una balia o adozione per due gattini di 20 giorni”

Radio zampetta sarda: “Cercasi balia o adozione per due gattini di 20 giorni”. L’appello del cuore per 2 gattini orfani di 20 giorni, che cercano balia o adozione del cuore. Sono stati recuperati a Cagliari senza la mamma, si cerca adozione responsabile e vita in sicurezza lontano dai pericoli della strada, in quanto amati come membri della famiglia. Per info 3475017047-

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda