L’amore sconfinato di due famiglie sarde per Nicolas, morto a 25 anni: “Boom di generosità per il suo funerale”

Dalle lacrime e il buio per la morte di un giovane al calore e alla bontà di due comunità, quelle di Carbonia e Piscinas, che si sono unite per aiutare due famiglie con le spese del funerale. Il funerale in questione è quello di Nicolas Trastus, 25 anni, e sarà celebrato domani, mercoledì 28 febbraio, alle sedici, nella chiesa di Piscinas. La stessa amministrazione ha reso pubblico il lutto con un post sulla pagina ufficiale di Facebook: “A nome di tutta la comunità di Piscinas, profondamente addolorati, ci stringiamo attorno alla famiglia del giovanissimo Nicolas Trastus che ci ha tristemente lasciato. Possa la sua anima trovare la pace. Le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari. Il sindaco e l’amministrazione comunale”. Dal 2020 il giovane viveva insieme a una coppia gay di Carbonia, che l’ha aiutato e gli ha dato la possibilità di lavorare e di vivere una vita il più possibile serena. Col tempo, Mariano Zicca, sposato con Sergio Pira, era diventato l’amministratore di sostegno del giovane: “Nicolas lavorava nel nostro b&b e faceva anche qualche altro lavoretto saltuario”, spiega Pira. “Nicolas era sempre in contatto con la sua famiglia biologica, col padre e la madre, sapevano dei suoi progressi, dei suoi miglioramenti e della sua quotidianità vissuta qui a Carbonia. Da qualche mese aveva conosciuto una ragazza e si erano fidanzati”.

In seguito all’improvvisa scomparsa, qualche giorno fa, è stata aperta una raccolta fondi: “Interamente dedicata alle spese del funerale. La solidarietà è stata davvero tanta, al punto che ormai siamo riusciti a raggiungere la quota necessaria alle esequie”, spiegano. Sui manifesti funebri ci sono il nome del papà, Tiziano, della mamma, Gessica, e subito dopo i nomi di Mariano e Sergio: “Per noi è stato come un figlio, per quanto siamo sempre stati consapevoli che la sua famiglia biologica fosse un’altra, e il rapporto con loro è sempre stato sereno”.