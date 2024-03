L’amore per la Sardegna e il ricordo delle due levatrici di Albignasego che scelsero Pirri

Un fine settimana ricco di storia quello che si è appena concluso: Fiorella Carrus e la presidente Maria Laura Manca sono volate sino ad Albignasego per l’iniziativa che ha reso omaggio a due grandi donne che hanno lavorato nella comunità pirrese e in Sardegna dagli anni ’40. Si chiamavano Clelia e Lavinia (detta Ines) Degli Agostini, “due donne, due sorelle nate ad Albignasego e “adottate” dalla Sardegna e da Pirri, che rappresentano la forza e il coraggio delle donne e che, durante il fascismo, hanno dovuto scegliere se andare in Libia o in Sardegna, per poter esercitare la loro professione di levatrici.

Hanno scelto la Sardegna ma soprattutto hanno scelto Pirri come comunità in cui trascorrere il resto della loro vita” ha spiegato Carrus. Una sinergia di forze tra Proloco, Amministrazione Comunale di Albignasego, Associazione degli Alpini e la famiglia Degli Agostini ha permesso l’evento per ricordare le sorelle, la cui vicenda è stata rievocata dall’Associazione di Daniele Vacca “Pirri, Antiche Storie del mio Paese” e da Francolino Farris che ha intrapreso, da qualche anno, “un grandissimo lavoro di ricostruzione della storia delle due levatrici e arricchito dall’iniziativa organizzata dalla stessa Associazione “Pirri, Antiche Storie del mio Paese” lo scorso anno a Pirri dove sono stati invitati i rappresentanti di Albignasego”.