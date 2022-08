L’altalena Covid in Sardegna, due morti con contagi quadruplicati e ricoveri in risalita

Contagi quasi quadruplicati rispetto a ieri in Sardegna, con 494 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 780 tamponi, il che significa che il tasso di positività è del 50%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 137, ben otto in più rispetto a ieri. 17997 sono i casi di isolamento domiciliare, 90 in meno di ieri.

Si registrano 2 decessi: una donna di 98 anni e un uomo di 74, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella provincia del Sud Sardegna.