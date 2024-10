L’aglio sardo è in via di estinzione: convegno a Decimomannu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Decimomannu – L’aglio sardo al centro dell’attenzione: un convegno dedicato alla biodiversità, agli interventi di valorizzazione territoriale. Un tassello importante per l’impresa domestica agroalimentare, ricco di benefici salutari, quello sardo, certificato, viene messo in vetrina per promuovere e divulgare le sue caratteristiche particolari.

L’11 ottobre alle ore 17, presso il polo fieristico a Decimomannu, situato in piazzale Santa Greca, si svolgerà il convegno intitolato “La Biodiversità Aglio sardo. Interventi di valorizzazione territoriale”. Promosso dal Comune di Decimomannu, Laore Sardegna, Biodiversità Sardegna, Coldiretti Cagliari, Proloco Decimomannu, Sa Mata, l’evento prevede ricchi contributi, dalla presentazione del progetto di valorizzazione dell’Aglio sardo a cura di Silvia Mandas, agricoltore custode al portale regionale della biodiversità della Sardegna con Paola Ugas, Laore Sardegna, per passare all’iter di registrazione dell’aglio sardo al repertorio regionale con Anna Barbara Pisanu, Agris Sardegna. Ma si discuterà anche sulla biodiversità per le aziende multifunzionali con Elisabetta Secci, Coldiretti Cagliari e sulle proprietà salutistiche e nutritive dell’aglio con Michela Vincis, S.S.D. Chirurgia metabolica dell’obesità Ospedale Brotzu. Chiude gli interventi l’antropologa Veronica Matta che illustrerà il fenomeno dell’impresa domestica agroalimentare in Sardegna con un focus sul progetto Fatu in domo. Imperdibile la degustazione guidata da Gerardo Piras (Laore Sardegna), di ricette tradizionali a base di aglio in collaborazione con le imprese multifunzionali del territorio e la Pro Loco di Decimomannu, in abbinamento ai vini Cantine della Cantina di Quartu Sant’Elena. : “Il Comune di Decimomannu ha creduto sin dall’inizio nel progetto di recupero e valorizzazione dell’aglio sardo – rimarca l’assessore all’agricoltura Massimiliano Mameli – e continuerà a farlo attraverso lo sportello agricoltura, a beneficio delle aziende agricole del territorio”.

L’iter di registrazione dell’aglio sardo: “Dopo un percorso durato un anno l’aglio sardo, risorsa genetica a rischio di estinzione – dichiara Paola Ugas (Laore Sardegna) è stato registrato nel Repertorio regionale delle biodiversità istituito dalla Regione Sardegna con la legge 16 del 2014, come parte integrante del sistema regionale di recupero tutela e valorizzazione delle biodiversità della Sardegna. L’iter di registrazione è stato avviato grazie alla richiesta presentata da una giovane imprenditrice di Decimomannu, Silvia Mandas, che ha presentato l’istanza per il riconoscimento e con il supporto delle agenzie regionali Agris e Laore, ha avviato il complesso procedimento di iscrizione. L’Agenzia Agris si è occupata della caratterizzazione morfologica e tecnica dell’aglio coltivandolo “ex situ”, cioè nelle sue aziende sperimentali e ponendolo a confronto con la medesima coltivazione effettuata “in situ” cioè nell’azienda agricola dell’imprenditrice. L’ Agenzia Laore Sardegna ha curato la raccolta nel territorio dei documenti e delle interviste agli anziani e ai coltivatori locali, attestanti che l’aglio sardo viene coltivato nel territorio da ben oltre 25 anni, termine minimo richiesto per l’iscrizione”.

L’evento è accreditato dall’ordine degli Agronomi dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Cagliari per il riconoscimento dei CFP.