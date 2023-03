Ladro cerca di rubare a casa di Tittia e si barrica nella sua auto: arrestato

Paura per Tittia e la sua compagna Ilaria. Un malvivente, un tunisino senza documenti, ha cercato di rubare nella casa di Siena del fantino di Nurri. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio: Tittia ha sentito dei rumori sospetti e, quando ha visto cadere alcune tegole, ha capito che qualcuno era riuscito a raggiungere il tetto della sua abitazione. Come riporta il nostro giornale partner La Nazione, ha notato un giovane sopra la tettoia. Giovanni Atzeni ha subito capito le intenzioni dello sconosciuto: stava cercando di intrufolarsi in casa in pieno giorno. Scoperto, ha raggiunto a tutta velocità l’automobile del fantino e si è chiuso dentro. A quel punto, per impedirgli la fuga, Tittia ha posizionato un’altra vettura, un van, dietro l’utilitaria, e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una pattuglia della polizia.

Gli agenti hanno bloccato e arrestato il malvivente senza troppi problemi. Ferito ad una mano, è stato trasportato al pronto soccorso.