Ladri scatenati anche alla periferia di Cagliari, portato via il salottino esterno di una parrucchiera

Ladri scatenati non solo al centro ma anche alla periferia di Cagliari. Alcuni balordi, nel weekend, hanno portato via il salottino esterno della parrucchiera Chiara Piras. Due divanetti di colore nero, uno piccolo e l’altro grande, a due posti, sono scomparsi nel fine settimana, tra sabato e domenica. E la titolare, Chiara Piras, ha postato una foto dei mobili rubati e, in parallelo, lanciato un appello pubblico su Facebook: “Ciao ragazzi, tra sabato e domenica notte mi hanno rubato dal posto di lavoro in via Peretti il salottino che stava fuori nel ballatoio. Non vale tanto ma è il gesto che mi da fastidio. Lavoro onestamente e chiedo se, per caso, a qualcuno di voi capitasse di sentirne parlare, se gentilmente volessero riportarmeli”. Il tam tam ha funzionato, almeno a livello di condivisioni social. Dei due divanetti, però, almeno sinora neanche l’ombra. Il furto è avvenuto in una strada dove le poche attività commerciali, nel fine settimana, sono quasi tutte chiuse.

E trovare i malviventi non sarà così facile. Le telecamere, infatti, non riprendono proprio nel punto in cui sono entrati in azione.