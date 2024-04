Ladri scatenati a Nuoro, rubati i decespugliatori del Comune: pulizia di parchi e strade ko

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuoro – Rubano decespugliatori e motoseghe dal deposito del comune, giardinieri ko e pulizia di strade e luoghi pubblici comunali, come scuole e parchi, ko. L’appello del sindaco Soddu: “È un danno gravissimo, un’azione che si ripercuote sull’intera comunità. Faccio appello alla coscienza dei responsabili perché in qualche modo facciano ritrovare le attrezzature fondamentali soprattutto ora che si deve procedere allo sfalcio nelle scuole e nei giardini pubblici”.

Il furto è stato messo a segno tra la serata e la notte di avantieri nel deposito comunale del settore Ambiente a Carta Loi, dove erano custodite le attrezzature utilizzate per lo sfalcio e la pulizia. Un’azione che, di fatto, paralizza l’attività dei giardinieri comunali, che non potranno procedere alle opere di pulizia.

I malviventi hanno portato via 10 decespugliatori, 2 rasa erba, 4 potatori, 7 motoseghe, due trivelle per piantumare gli alberi, un martelletto pneumatico, un’idrovora, una saldatrice, una mola, materiale e attrezzatura varia e un mezzo cassonato Nissan, verosimilmente utilizzato per portare via la refurtiva. Il danno economico stimato si aggira intorno ai 50 mila euro.