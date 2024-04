Ladri scatenati a Cagliari, svaligiato un appartamento in pieno giorno in via Verdi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un appartamento svaligiato in pieno giorno a Cagliari e in pieno centro, a San Benedetto. Il colpo, di per sé clamoroso, è stato messo a segno ieri. I padroni dell’appartamento, al loro ritorno, hanno trovato la casa a soqquadro e hanno subito intuito cosa fosse successo. Del caso si sta occupando la squadra mobile della polizia: la Scientifica avrebbe già compiuto qualche rilievo e, con la denuncia, sarà possibile avere ulteriori sviluppi. Il bottino è ancora in fase di quantificazione ma sarebbe comunque ingente, tra soldi e oggetti preziosi.

Le indagini sono in corso. Il colpo è avvenuto in una zona residenziale, fatta di palazzi e villette singole. Qualcuno potrebbe aver visto dei movimenti sospetti o sentito dei rumori. Resta comunque la gravità del fatto: un appartamento svaligiato in pieno giorno, a pochi metri dalla trafficatissima via San Benedetto.