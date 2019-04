Ladri ripresi dalle telecamere a Maracalagonis, il video sul web: “Aiutatemi a trovarli”

Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. “Ora il video finirà ovunque”, scrive l’autore, “e se qualcuno, anche in privato volesse darmi una mano nel riconoscimento, glie ne sarò per sempre grato. L’orario è ancora il vecchio, quindi indietro di un’ora. Spero che i protagonisti, mi denuncino per violazione della privacy”