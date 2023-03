Ladri in azione a Capoterra, rubato il dissuasore in via Indipendenza

Ladri in azione in via Indipendenza: “rubato” il dissuasore per il controllo della velocità di macchine e motorini. “Qualcuno ha approfittato del buio per rimuoverlo. A chi può dare fastidio un dissuasore”? Commenta il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda.

Un “furto” insolito, quello accaduto durante la notte: posizionato per la sicurezza stradale, è venuto a mancare e, con esso, anche il mezzo con il quale il Comune incentiva alla prudenza durante la guida. Poco soddisfacente per un introito economico, la vendita illecita, infatti, non permetterebbe un guadagno lodevole, non si capisce esattamente il motivo per il quale sia stato, quindi, sottratto alla comunità. Certo è che, ora, le conseguenze dell’assenza del dissuasore potrebbero essere decisamente negative: “Quella via è molto pericolosa, soprattutto in prossimità della curva, ho avuto un’esperienza spiacevole proprio da poco” scrive una cittadina.