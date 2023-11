Ladri d’auto ancora in azione a Cagliari: rubata una Fiat Punto in viale Trieste. Si moltiplicano in questi giorni le segnalazioni di furti d’auto nel capoluogo. La denuncia di Alessio: “Ciao a tutti, stanotte a Cagliari mi hanno rubato l’auto: una FIAT PUNTO Multijet celestina targata CX688XN. Presenti dei piccoli graffi di carrozzeria visibili in una delle foto nella fiancata destra.