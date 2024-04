L’addio di Sinnai a Marcello Asuni, il sub morto a 62 anni: “Ora nuota in cielo, campione”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sinnai dice addio a Marcello Asuni, domani pomeriggio il funerale del sub 62enne morto ieri durante l’ennesima battuta di pesca in mare, a Pistis. Stavolta, quello che diceva essere un giorno si relax si è trasformato in una tragedia: l’uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Arbus, intervenuti sul posto, sarebbe morto per un malore dopo un’immersione probabilmente per una battuta di pesca. L’uomo è riuscito a raggiungere la spiaggia, ma è deceduto dopo pochi minuti.

Asuni lascia un gemello, Roberto, e una sorella, Luisanna.

“Che tristezza. Ora tutti i progetti, le intuizioni, le speranze, le idee, la vita, si interrompono”, così uno dei parenti, Carlo. “Ovunque tu sia, un abbraccio forte da me e da tutti gli amici di Archistoria”.