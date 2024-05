L’addio di Nandez ai tifosi: “Vi saluto, ma non giocherò mai contro il Cagliari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Naithan Nandez lascia il Cagliari. Secondo i rumors del calciomercato il centrocampista è vicino al club saudita del Al Quadisiyah col quale dovrebbe firmare un contratto fino al 2027 che prevede un ingaggio di 10 milioni di euro l’anno .

Nandez ha salutato i tifosi con un video diffuso sui canali social del Cagliari calcio: “Pensavo che non arrivasse questo momento”, ha dichiarato, “volevo fare questo piccolo video per salutarvi tutti e ringraziarvi. Sono stati 5 anni troppo belli, sono arrivato a Cagliari da ragazzino e vado via da uomo, uomo uruguayano e sardo. E’ difficile fare questo saluto. Lascio un pezzo di cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio, ma un arrivederci. Non giocherò mai contro il Cagliari e la mia unica squadra in Italia, tiferò sempre Cagliari”.