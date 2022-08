Lacrime a Quartu, è morta la sorella del calciatore Daniele Ragatzu: addio a Barbara

Lutto a Quartu per la morte di Barbara Ragatzu, la sorella di Daniele, ex calciatore del Cagliari oggi in forza all’Olbia. La donna stava male da tempo e, purtroppo, ha perso la battaglia contro un brutto male. Era ricoverata all’Oncologico di Cagliari, qualche ora fa il suo cuore ha cessato di battere. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio social, molti rivolti principalmente a Daniele Ragatzu. Molto profondo e toccante quello dell’Olbia: “Con profondo dolore, la società ha appreso della prematura scomparsa di Barbara Ragatzu, sorella del nostro Daniele. In questo momento di forte commozione, il presidente, i dirigenti, lo staff e tutti i compagni di squadra intendono esprimere il proprio cordoglio a Daniele, Maria Antonietta, Carlo, Mauro e Matteo per la dipartita dell’amata Barbara, indimenticabile guerriera di casa Ragatzu”.

I funerali di Barbara Ragatzu saranno domani, martedì due agosto, alle 16:30, nella chiesa quartese di Santo Stefano.