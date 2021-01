Lacrime a Ozieri, Maria Rosa Meledina muore a 17 anni: lutto choc nella comunità

Lacrime e dolore a Ozieri per la morte di una diciassettenne, Maria Rosa Meledina. La giovane è scomparsa ieri, fatale un arresto cardiaco. Da tempo lottava contro un brutto male, e doveva recarsi di frequente negli ospedali insieme ai suoi genitori. Ieri, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere, gettando nella disperazione un intero paese. Molto commosso il sindaco, Marco Murgia: “Cordoglio e solidarietà alla famiglia anche da parte di tutto il Consiglio comunale. Sono dispiaciuto per l’esito nefasto di una situazione critica che tutti speravamo potesse risolversi positivamente, vista la via Crucis a cui è stata sottoposta la ragazza insieme alla sua famiglia, costretti da anni a recarsi negli ospedali fuori dall’Isola”.

E la bacheca Facebook di Maria Rosa Meledina è piena di messaggi di condoglianze: “Ciao piccolina, è un arrivederci. E grazie”, scrive Maura C. “Un bacio per te, dolce angelo”, aggiunge Daniela A. Graziella Fenu dedica un pensiero e la foto di un angelo: “Piccolo fiore, è stato un onore conoscerti. Ti porterò sempre nel mio cuore, vola in alto guerriera e proteggi la tua famiglia”.