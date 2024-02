Lacrime a Castiadas, muore a 46 anni Federica Massessi: “Ora rincontrerai il tuo amato cugino Alessandro”

Castiadas piange Federica Massessi, morta a 46 anni dopo una lotta contro un brutto male, in un letto del Policlinico di Monserrato. È il sindaco Eugenio Murgioni a piangerla con un ricordo pubblico: “Federica è stata una persona fortemente amata dalla comunità castiadese, nota per il suo immenso impegno sul lavoro e per la dedizione verso i suoi cari e i suoi collaboratori. Lascia un vuoto incolmabile nella famiglia Massessi che ha sempre potuto contare, nel lavoro come in famiglia, sulla presenza di una grande donna dal cuore grande. Gli ultimi mesi sono stati difficili per Federica e la sola consolazione è sapere che ora le sue sofferenze sono svanite e che potrà rincontrare il suo amato cugino Ale”, scrive il primo cittadino, “la cui vita pure è stata stroncata da una tragica fatalità”. Murgioni parla di Alessandro Massessi, dj e imprenditore morto in un terribile incidente stradale a novembre 2021.

“Non possiamo immaginare il dolore dei familiari e il grande vuoto che Federica lascia nelle loro vite, ma ci stringiamo al loro dolore e facciamo le nostre più sentite condoglianze ai genitori Franco e Anna, al marito Thomas e ai figli Mattia con Selene, Ilenia, Noemi e a tutti i familiari. Ciao Federica, ti porteremo nei nostri cuori e faremo tesoro del tuo spirito gentile e del tuo animo buono”. Il funerale sarà celebrato domenica 11 febbraio alle 15:30 a Olia Speciosa.