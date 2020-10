Lacrime a Cagliari per Giuseppe Carta, il carabiniere morto nel tragico schianto sulla 131

Lacrime per la scomparsa di Giuseppe Carta, il carabiniere di Cagliari morto nel tragico schianto avvenuto sulla Ss 131 all’altezza di Paulilatino. Appuntato del battaglione Sardegna, figlio di un carabiniere, Salvatore, lascia moglie e due figli. Nel suo profilo Facebook ci sono varie foto della sua “vita” in divisa: scatti di tanti anni fa e anche recenti, un sorriso purtroppo spezzato in un incidente in quella 131 teatro, purtroppo, di troppe tragedie. Molto conosciuto soprattuto nel rione cagliaritano de La Palma, Giuseppe Carta, dove abitano anche i genitori. Il suo cuore ha cessato di battere qualche ora fa, in seguito al terribile schianto avvenuto tra l’Alfa Romeo sulla quale stava viaggiando insieme a un suo collega e un camion. Era un appuntato del Battaglione Sardegna, con sede a San Bartolomeo, il 45enne morto: choc tra i suoi colleghi, che preferiscono, chiusi nel dolore, non rilasciare nessuna dichiarazione. Giuseppe Carta era, quindi, molto conosciuto a La Palma. A ricordarlo è l’ex presidente della circoscrizione 5 di Cagliari, Davide Cabras: “Sono stato suo allenatore ai tempi del calcio alla Frassinetti, la storica squadra de La Palma, scalando le varie categorie del settore giovanile. Ci conoscevamo sin da piccoli, anche con la sua famiglia, sono molto amati da tutto il quartiere. Giuseppe aveva deciso di seguire le orme del padre, appuntato dei carabinieri in pensione. La sua scomparsa mi addolora tantissimo”.

Commosso anche l’assessore comunale al Traffico Alessio Mereu, che ha alle spalle una lunga carriera nella sanità militare: “La morte di Giuseppe Carta è una notizia tristissima. Conosco molto bene i suoi genitori, abitiamo a poche decine di metri di distanza”, spiega. “Mi incontro spesso con loro e, in varie occasioni, ho parlato anche con Giuseppe: esprimo le mie più sincere e sentite condoglianze ai suoi cari”.