Lacrime a Cagliari, è morto a ottantasei anni lo storico gioielliere Stefano Cilloccu

Lutto nel mondo del commercio cagliaritano, è morto due giorni fa, a ottantasei anni, Stefano Cilloccu, uno dei gioiellieri storici della città. Il suo negozio in via Manno, la “gioielleria Cilloco,” esiste da tanti decenni. Lascia due figli: Marco, che ha preso le redini dell’attività commerciale, e Marzia, attuale consigliera comunale ed ex assessora alle Attività produttive. È proprio lei a piangerlo con un lungo post: “Il mio papà gentiluomo ci ha lasciati. Affettuoso, generoso, elegante, buono, dolce, gentile, signorile, affabile, empatico, garbato, , intelligente, sorridente, educato, perbene, disponibile, cortese, sincero, leale, adorabile, squisito, onesto, raffinato, pacato, amorevole, simpatico, speciale, positivo,cordiale, paziente, affettuoso, attaccato alla famiglia e al lavoro e, soprattutto fiero di me! Conserverò nel cuore con orgoglio tutti gli apprezzamenti di stima e affetto che continuano ad arrivare per lui, per i quali ringrazio davvero di cuore le tantissime persone che gli hanno voluto bene. Mi daranno la forza per andare avanti. Ciao papà”.

Lacrime anche tra i colleghi della strada. Il presidente dell’associazione “Strada Facendo”, Stefano Rolla, anche lui gioielliere, lo ricorda con una nota ufficiale: “Giovedì 3 marzo ci ha lasciato Stefano Cilloccu, storico commerciante della via Manno. Una figura iconica delle via dello shopping. La storia della sua gioielleria si perde all’inizio del ventesimo secolo. È stata una delle prime gioiellerie ad arrivare nella via. Abbiamo visto Stefano camminare per via mano anche poco meno di un mese fa, sereno come sempre, un’immagine di un uomo che mancherà al centro storico cagliaritano a cui eravamo tutti molto affezionati. Personalmente e a nome dell’associazione strada facendo esprimo il mio cordoglio a tutta la famiglia. In particolare, un affettuoso saluto a Marco e Marzia”.