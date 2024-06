Laconi, primo matrimonio nel bosco incantato di Aymerich: il sì di Jessica e Nicolò

“Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro dell’amministrazione comunale che si è prodigata affinché fosse possibile celebrare matrimoni al parco”. Un momento indimenticabile, insomma, che, per la piccola comunità, può trasformarsi come ottima occasione per agevolare la conoscenza del territorio e permettere, così, un beneficio dal punto di vista turistico e attrattivo finalizzato a eventi che vanno ben oltre a quelli già collaudati e che, ogni anno, richiamano migliaia di visitatori, come, per esempio, le celebrazioni in onore di Sant’Ignazio, che visse nel borgo che, ancora oggi, conserva intatta la sua dimora.