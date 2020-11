Laconi, morto uno degli ospiti della casa di riposo: era positivo al Covid

Laconi piange una nuova vittima legata al Covid-19, un ospite della casa di riposo dove, a oggi. A comunicarlo è l’amministrazione comunale “Ai familiari, rivolgiamo un commosso messaggio di cordoglio e di vicinanza per la perdita del loro caro. La stessa vicinanza, vogliamo esprimere anche a tutta la comunità della casa di riposo, ospiti ed operatori. A causa di comunicazioni non pervenute da parte dell’Ats nel fine settimana, vi informiamo, solo oggi ufficialmente, di un nuovo caso di positività riscontrato a Laconi e, pertanto gli attualmente positivi nella nostra comunità sono trenta”.

“Il Centro Operativo Comunale prosegue il monitoraggio dell’emergenza sanitaria nella nostra comunità e continua a confrontarsi con le autorità sanitarie”, avvisa il Comune. “Vi anticipiamo che in serata sarà diramato un successivo comunicato che deluciderà i cittadini sulle modalità di adesione volontaria per sottoporsi ai test che verranno eseguiti a Laconi, al fine di effettuare uno screening epidemiologico sulla popolazione, come già dichiarato anche ieri sera dal sindaco, durante il Consiglio comunale. Invitiamo ancore le nostre concittadine e i nostri concittadini alla calma e all’osservanza delle regole”.