Laconi, 120 mila euro per la salvaguardia del Cavallino del Sarcidano

La notizia è giunta ieri mattina dal consiglio regionale che ha approvato un emendamento che stanzia 60 mila euro per ogni annualità 2024 e 2025 per interventi strutturali per la salvaguardia del Cavallino del Sarcidano.

“Sono state finalmente accolte le nostre insistenti richieste finalizzate all’ottenimento dell’importante finanziamento che ci darà la possibilità di continuare nell’attività di salvaguardia, conservazione, tutela e promozione di questa specie” ha comunicato il sindaco Salvatore Argiolas.

Studi condotti nel corso di questi ultimi anni hanno consentito di far risalire il cavallino a 25 mila anni fa. “Risulta quindi di vitale interesse, sia dal punto di vista genetico che economico, garantire tutela di questa razza equina, unica nel panorama Europeo” si legge nella relazione. L’intervento proposto, coerente con l’attuazione dalla convenzione per l’allevamento del Cavallino, si prefigge di garantire continuità finanziaria per la prosecuzione di tutte quelle attività per la tutela della razza.